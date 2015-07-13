​Принадлежащие жителю Баку 3,4 млн. долларов были отобраны мошенниками

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обезврежены члены организованной преступной группировки.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства внутренних дел, обратившись в МВД, житель Баку заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн. 400 тыс. долларов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было установлено, что 1 мая этого года в 23:00 столичные жители Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и др. перегородили дорогу автомобилю пострадавшего в поселке Гала и заставили его поехать в квартиру на территории Хатаинского района. Они отобрали хранящуюся в его сейфе иностранную валюту под предлогом расследования.

Затем на протяжении трех дней преступники держали гражданина в одном из объектов недалеко от станции метро "Улдуз", и, чтобы скрыться от следствия, отправили его в Москву. Поделив между собой "выручку", преступники покинули пределы страны.

Возбужденное на основе обращения гражданина уголовное дело было взято руководством под контроль. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий 5 членов группы были задержаны. Оперативные действия по задержанию остальных членов преступной группировки продолжаются.