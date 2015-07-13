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    ​Принадлежащие жителю Баку 3,4 млн. долларов были отобраны мошенниками

    5 членов преступной группировки арестованы, поиски остальных продолжаются

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обезврежены члены организованной преступной группировки.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства внутренних дел, обратившись в МВД, житель Баку заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн. 400 тыс. долларов.

    По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было установлено, что 1 мая этого года в 23:00 столичные жители Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и др. перегородили дорогу автомобилю пострадавшего в поселке Гала и заставили его поехать в квартиру на территории Хатаинского района. Они отобрали хранящуюся в его сейфе иностранную валюту под предлогом расследования.

    Затем на протяжении трех дней преступники держали гражданина в одном из объектов недалеко от станции метро "Улдуз", и, чтобы скрыться от следствия, отправили его в Москву. Поделив между собой "выручку", преступники покинули пределы страны.

    Возбужденное на основе обращения гражданина уголовное дело было взято руководством под контроль. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий 5 членов группы были задержаны. Оперативные действия по задержанию остальных членов преступной группировки продолжаются. 

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