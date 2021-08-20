Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено

"Одной из самых больших бед XXI века является незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и наркомания".

"Одной из самых больших бед XXI века является незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и наркомания".

Об этом в интервью Report заявил начальник следственной группы Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Наджаф Айдыноглу.

Н.Айдыноглу опроверг информацию, распространенную группой пользователей социальных сетей и активистов, о якобы производстве наркотических средств и психотропных веществ на территории Азербайджана: "Эта информация была проверена. В результате, каких-либо фактов производства на территории страны наркотических средств, психотропных веществ, в том числе метамфетамина (так называемого “паты”), выявлено не было.

Одной из причин увеличения употребления этих веществ является утверждение наркоторговцев, что якобы определенные наркотики помогают женщинам снизить вес, а также способствуют ясности ума студентов накануне экзаменов. Мы осуществляем контроль и размещение в лечебных учреждениях лиц, зависимых от наркотических средств. Для спасения от этого бича человечества необходима гражданская и полицейская солидарность. Мы благодарны нашим гражданам за их поддержку".

Говоря о вреде метамфетамина, А.Наджафов отметил, что это наркотическое средство опасно для жизни человека: "После его применения человек не может заснуть 2-3 дня. Среди людей распространилось мнение, что это средство якобы ускоряет процесс похудения. Да, ускоряет. Но это не здоровое похудение, а патология. У человека возникают галлюцинации, эйфория, которая сохраняет свое действие в течение 6-24 часов. Одного использования достаточно, чтобы вызвать привыкание. Это приводит к выпадению волос, расширению зрачков, разрушению зубов, тела и ухудшению заживления ран. У лиц, принимающих "паты", возникают такие симптомы, как нервозность или замкнутость, избегание общения с людьми, быстрая раздражительность. Родителям рекомендуется обращаться в полицию, если у них возникают трудности с принятием мер".

Согласно статистике, за текущий год сотрудниками Министерства внутренних дел к уголовной ответственности привлечен 3 101 человек. Из них 1 772 человека - за продажу наркотических средств и психотропных веществ. Всего у этих лиц было обнаружены и изъяты из незаконного оборота 2 тонны 297 кг наркотических средств и 207 кг психотропных веществ. Только сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками из незаконного оборота изъята 1 тонна 25 кг наркотических средств и 123 кг психотропного вещества метамфетамина под названием "паты" и "стекло".