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Председатель Верховного суда Азербайджана встретился с турецким коллегой

Председатель Верховного суда Азербайджана встретился с турецким коллегой 1 июня председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Рамиз Рзаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином.
Происшествия
1 июня 2021 г. 16:11
Председатель Верховного суда Азербайджана встретился с турецким коллегой

1 июня председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Рамиз Рзаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином.

Как сообщили Report в пресс-службе Верховного суда, выразив удовлетворение приветствовать делегацию в Азербайджане, председатель Верховного суда поблагодарил братский турецкий народ и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанную нашей стране политическую и моральную поддержку в период 44-дневной Отечественной войны. Председатель Верховного суда подчеркнул, что изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Азербайджан и Турция – одна нация, два государства" нашло свое воплощение в реальной жизни.

Председатель Верховного суда, выражая довольство успешным и продолжительным развитием сотруднических связей и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, включая судебно-правовую систему, рассказал о работе, проводимой на пути модернизации судебно-правовой системы, а также проинформировал делегацию о прогрессивных законодательных актах, подписанных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о реформах, проводимых для повышения эффективности правосудия, о проведении процедур отбора на судейскую должность в соответствии с современными стандартами и об использовании новейших технологий в судебной системе.

Генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин от имени делегации поблагодарил за теплую встречу, поздравил Азербайджан с великой Победой в Отечественной войне, пожелал упокоения душ шехидов, а ветеранам войны скорейшего исцеления и здоровья.

Руководитель турецкой делегации высоко оценил законодательную базу нашей страны, отвечающую современным требованиям, и подробно рассказал о круге деятельности Верховного суда и прокуратуры в Турции.

Отметив высокий уровень отношений между нашими странами, имеющих глубокие исторические корни, генеральный прокурор Верховного суда Турции высоко оценил всестороннее динамичное развитие Азербайджана, реформы, проводимые в судебно-правовой сфере и все достижения.

В завершение встречи, председатель Верховного суда поблагодарил генерального прокурора Верховного суда Турции и всех членов делегации за внимание и особый интерес, проявленный к судебным органам и органам прокуратуры Азербайджана, а также за столь важную встречу, и пожелал им успехов в их дальнейшей деятельности.

Гости из Турции ознакомились с административным зданием Верховного суда, посетили Музей истории Верховного суда. Бекир Шахин оставил запись в "Книге почетных гостей" музея.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru Azərbaycan Ali Məhkəməsində olub

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