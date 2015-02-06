Председатель комитета: В Азербайджане число выезжающих за рубеж для участия в военных конфликтах равно нулю

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Мы не можем позволить радикализму пустить корни в Азербайджане и мы не допустим этого. Все общество выступает против этого". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в Азербайджане те, кто привлекает людей для участия в вооруженных формированиях, военных конфликтах в Сирии и других странах, несут ответственность перед законом: "После этого в отношении них будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Если есть такие структуры и личности, естественно, мы выявляем их. Этим серьезно заняты соответствующие структуры. Что касается тех, кто выезжает за рубеж, в последнее время мы практически не сталкиваемся с этим. Подобные факты больше не наблюдаются. Вернувшиеся оттуда должны будут ответить перед законом. Мы не допустим, чтобы наша страна стала для кого-то ареной для проведения опытов. Азербайджанское общество не подвержено влиянию радикальных религиозных течений. Мы являемся устойчивым мусульманским государством".