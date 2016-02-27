​Прапорщик-азербайджанец, застреливший майора в колонии, умер через месяц после попытки суицида

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В больнице города Сыктывкар в Республике Коми, не приходя в сознание, скончался прапорщик Алиев.

Как передает Report, эту информацию "Комиинформу" подтвердили в республиканском Следственном Управлении СКР.

Следователи так и не смогли допросить убийцу майора Халила Гасанова, которого тот расстрелял в упор из табельного оружия.

Преступление произошло 27 января 2016 года рядом с воротами женской колонии №31 в городке Микунь, когда старший прапорщик ожидал выезда машины с осужденной, которую надо было транспортировать в городскую больницу. В этот момент к воротам с внешней стороны на личном автомобиле подъехал давний приятель прапорщика Халид Гасанов. Прапорщик вытащил оружие и начал стрелять по другу. Майор попытался спрятаться за машиной, но пуля попала ему в голову, от чего он сразу умер. Убийца попытался застрелиться, но попытки оказались неудачными: первая пуля попала в ключицу, второй выстрел он произвел в живот.

"На территории, прилегающей к колонии, младший инспектор отдела охраны ИК-31 из табельного оружия произвел выстрелы в старшего инженера группы ИТО и связи отдела охраны ИК-31, который от полученных ранений скончался на месте происшествия, - рассказали ранее в пресс-службе УФСИН России по Республике Коми. - Затем стрелявший выстрелил в себя, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Впавшего в кому прапорщика госпитализировали, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. В отношении старшего прапорщика Алиева было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По неофициальным данным, причиной убийства стала ревность прапорщика. После получения субсидии на приобретение жилья, Алиев решил развестись с женой. Главным противником этого решения стал давний друг и сослуживец Халил Гасанов. Он же оказывал не только моральную, но и материальную поддержку женщине и детям, которых оставил прапорщик. Очевидно, ушедший из семьи Алиев был против общения бывшей жены и друга".

Известно, что его тело доставили на родину — в Азербайджан.