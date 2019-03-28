Произошедший в ТЦ "Диглас" пожар взят президентом Азербайджана под личный контроль

По уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас" на территории Низаминского района столицы, взятому под личный контроль президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, создана оперативно-следственная группа в составе сотрудников Генеральной прокуратуры, министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и налогов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Производство уголовного дела решением генерального прокурора Азербайджанской Республики поручено Следственному управлению по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по статьям Уголовного Кодекса 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к тяжким последствиям) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям), продолжаются безотлагательные и необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению причин произошедшего события, ущерба, причиненного предпринимателям, а также лиц, виновных в совершении преступления, и привлечению их к ответственности.

Просьба к гражданам, пострадавшим в результате пожара, а также лицам, осведомленным о событии, позвонить по телефонам 421-10-02 штаба, созданного в прокуратуре Низаминского района, и 440-78-13 Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.