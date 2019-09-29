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Пожар в квартире в Баку, погибла 11-летняя девочка

Пожар в квартире в Баку, погибла 11-летняя девочка

В Баку произошел пожар с летальным исходом.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент был зарегистрирован в Бинагадинском районе.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции однокомнатной квартиры общей площадью в 30 кв.м.

Во время устранения пожара было найдено тело Фирузы Габиль гызы Алекперовой, 2008-го рождения.

Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен отделениями службы противопожарной безопасности. 

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