Пожар в квартире в Баку, погибла 11-летняя девочка

В Баку произошел пожар с летальным исходом.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент был зарегистрирован в Бинагадинском районе.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции однокомнатной квартиры общей площадью в 30 кв.м.

Во время устранения пожара было найдено тело Фирузы Габиль гызы Алекперовой, 2008-го рождения.

Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен отделениями службы противопожарной безопасности.