Пожар в Исмаиллы локализован

Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана

Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В настоящее время продолжаются работы для полного тушения огня, сообщили Report в МЧС.

Отметим, что операция по тушению пожара осуществляется соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и вертолетом авиационного отряда, а также сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.