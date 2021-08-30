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Пожар в Исмаиллы локализован

Пожар в Исмаиллы локализован Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана
Происшествия
30 августа 2021 г. 16:17
Пожар в Исмаиллы локализован

Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В настоящее время продолжаются работы для полного тушения огня, сообщили Report в МЧС.

Отметим, что операция по тушению пожара осуществляется соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и вертолетом авиационного отряда, а также сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb

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