Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана возвращается на родину

Гражданин Азербайджана, пострадавший в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке, завершил лечение и выписан из больницы.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.

Согласно информации, сотрудники консульства сопроводили гражданина и члена его семьи в аэропорт.

Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.