    Происшествия
    • 11 марта, 2026
    • 15:44
    Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана возвращается на родину

    Гражданин Азербайджана, пострадавший в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке, завершил лечение и выписан из больницы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.

    Согласно информации, сотрудники консульства сопроводили гражданина и члена его семьи в аэропорт.

    Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Dubayda yaralanan azərbaycanlı xəstəxanadan buraxılıb, bu gün ölkəyə qayıdacaq
    Injured Azerbaijani citizen discharged from Dubai hospital
