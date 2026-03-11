Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана возвращается на родину
Происшествия
- 11 марта, 2026
- 15:44
Гражданин Азербайджана, пострадавший в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке, завершил лечение и выписан из больницы.
Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.
Согласно информации, сотрудники консульства сопроводили гражданина и члена его семьи в аэропорт.
Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Последние новости
16:25
В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человекДругие страны
16:18
Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболуДругие страны
16:13
Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей ИранаВ регионе
16:12
Антониу Кошта почтил в Баку память шехидовВнешняя политика
16:10
В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу КоштойВнешняя политика
16:09
Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
16:06
Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-АрменияДругие страны
15:58
Фото
Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из ИранаВнешняя политика
15:55