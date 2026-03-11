İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dubayda yaralanan azərbaycanlı xəstəxanadan buraxılıb, bu gün ölkəyə qayıdacaq

    Hadisə
    • 11 mart, 2026
    • 15:30
    Dubayda yaralanan azərbaycanlı xəstəxanadan buraxılıb, bu gün ölkəyə qayıdacaq

    Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiyanın ilk günlərində Dubay şəhərində xəsarət alan və xəstəxanaya yerləşdirilən Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb və o, bu gün xəstəxanadan buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Dubay şəhərindəki Baş konsulluğundan bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Baş konsulluq vətəndaşı və ailə üzvünü hava limanına yola salıb. Həmin şəxsin bu gün Dubaydan müntəzəm reyslə Azərbaycana geri qayıdışı nəzərdə tutulur.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Azərbaycanın Dubay şəhərindəki Baş konsulluğu
    Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана возвращается на родину
    Injured Azerbaijani citizen discharged from Dubai hospital

    Son xəbərlər

    16:27

    Azər Qasımlıya hökm oxunub

    Hadisə
    16:26
    Foto

    "Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    16:25

    İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcək

    Futbol
    16:24

    Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"

    Fərdi
    16:14

    Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunur

    İnfrastruktur
    16:14

    Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyir

    Futbol
    16:10

    "FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıb

    Futbol
    16:06

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir

    Digər
    16:06

    Bangerter: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi İsveçrə diplomatik missiyasına təxliyədə kömək göstərib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti