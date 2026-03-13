Premyer Liqa: "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib
- 13 mart, 2026
- 22:26
Misli Premyer Liqasında XXIV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Şamaxı"nı qəbul edib.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Matçda yeganə qolu 78-ci dəqiqədə Karim Rossi vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Şamaxı" 8-ci pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 32 xalla altıncıdır.
Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib -2:1.
Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq.
