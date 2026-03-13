Premyer Liqa: "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    • 13 mart, 2026
    • 22:26
    Premyer Liqa: Şamaxı səfərdə Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XXIV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Şamaxı"nı qəbul edib.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Matçda yeganə qolu 78-ci dəqiqədə Karim Rossi vurub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Şamaxı" 8-ci pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 32 xalla altıncıdır.

    Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib -2:1.

    Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq.

    Премьер-лига: "Шамахы" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 24-го тура

