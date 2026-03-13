Премьер-лига: "Шамахы" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 24-го тура

Футбольный клуб "Шамахы" в выездном матче 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Сумгайыт".

Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол забил Карим Росси на 78-й минуте.

После этого результата "Шамахы", доведя количество очков до 30, расположился на 8-м месте, у хозяев 32 балла и 6-е место в турнирной таблице.

В первой встрече дня "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Карван-Евлах" - 2:1.

Отметим, что итоги тура будут подведены 15 марта.