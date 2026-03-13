Премьер-лига: "Шамахы" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 24-го тура
Футбол
- 13 марта, 2026
- 22:43
Футбольный клуб "Шамахы" в выездном матче 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Сумгайыт".
Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол забил Карим Росси на 78-й минуте.
После этого результата "Шамахы", доведя количество очков до 30, расположился на 8-м месте, у хозяев 32 балла и 6-е место в турнирной таблице.
В первой встрече дня "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Карван-Евлах" - 2:1.
Отметим, что итоги тура будут подведены 15 марта.
