Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Премьер-лига: Шамахы на выезде обыграл Сумгайыт в матче 24-го тура

    Футбольный клуб "Шамахы" в выездном матче 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Сумгайыт".

    Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась победой гостей со счетом 1:0.

    Единственный гол забил Карим Росси на 78-й минуте.

    После этого результата "Шамахы", доведя количество очков до 30, расположился на 8-м месте, у хозяев 32 балла и 6-е место в турнирной таблице.

    В первой встрече дня "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Карван-Евлах" - 2:1.

    Отметим, что итоги тура будут подведены 15 марта.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Шамахы ФК Сумгайыт
    Premyer Liqa: "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib
    Последние новости

