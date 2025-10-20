Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 13:09
    Жизнь дорога, пришлось бороться — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    В селе Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской АР накануне произошел случай нападения медведя на местных жителей.

    Как сообщает местное бюро Report, нападению подвергся Мазахир Мамедов, когда вместе со своим сыном собирал ягоды в лесной местности.

    Пострадавший рассказал, что нападение произошло внезапно: "Когда увидел медведя, хотел убежать, но зацепился ногой за камень и упал. В тот момент зверь бросился на меня. Жизнь дорога - пришлось бороться. Схватка длилась примерно 50 секунд. Потом медведь немного отступил и направился в сторону моего сына, но, не знаю почему, вдруг развернулся и ушел".

    Сын пострадавшего рассказал, что они не заметили, как зверь подошел: "Мы собирали барбарис. Вдруг появились собаки - оказалось, за ними шел медведь. Услышав шум, я заметил, как из кустов показалось что-то бурое. Отец был метрах в пятидесяти. Я крикнул – кто-то идет, не знаю, кабан, лошадь или кто, - и даже не подумал, что это может быть медведь".

    Отметим, Мазахир Мамедов госпитализирован с различными травмами, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

    медведь нападение пострадавшие
    Ayı hücumuna məruz qalan şəxs: Can şirindir, başladıq boğuşmağa
    Villager survives after fighting off bear in Azerbaijan's Nakhchivan

    Последние новости

    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    12:57

    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    Другие страны
    12:49
    Фото

    Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPE

    Происшествия
    12:49

    Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:45

    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Происшествия
    12:39

    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей