"Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

В селе Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской АР накануне произошел случай нападения медведя на местных жителей.

Как сообщает местное бюро Report, нападению подвергся Мазахир Мамедов, когда вместе со своим сыном собирал ягоды в лесной местности.

Пострадавший рассказал, что нападение произошло внезапно: "Когда увидел медведя, хотел убежать, но зацепился ногой за камень и упал. В тот момент зверь бросился на меня. Жизнь дорога - пришлось бороться. Схватка длилась примерно 50 секунд. Потом медведь немного отступил и направился в сторону моего сына, но, не знаю почему, вдруг развернулся и ушел".

Сын пострадавшего рассказал, что они не заметили, как зверь подошел: "Мы собирали барбарис. Вдруг появились собаки - оказалось, за ними шел медведь. Услышав шум, я заметил, как из кустов показалось что-то бурое. Отец был метрах в пятидесяти. Я крикнул – кто-то идет, не знаю, кабан, лошадь или кто, - и даже не подумал, что это может быть медведь".

Отметим, Мазахир Мамедов госпитализирован с различными травмами, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.