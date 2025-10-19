В Нахчыване медведь напал на отца и сына

В селе Юхары Бузгов Бабекского района (Нахчыванская АР) с сыном подверглись нападению медведя.

Как сообщает местное бюро Report, медведь напал на жителей села Пайыз Мамедова Мазахира Таги оглу (1974 г.р.) и его сына.

В результате инцидента М. Мамедов получил различные травмы, его госпитализировали в отделение травматологии Нахчыванской Республиканской больницы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.