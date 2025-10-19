Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Нахчыване медведь напал на отца и сына

    19 октября, 2025
    14:10
    В селе Юхары Бузгов Бабекского района (Нахчыванская АР) с сыном подверглись нападению медведя.

    Как сообщает местное бюро Report, медведь напал на жителей села Пайыз Мамедова Мазахира Таги оглу (1974 г.р.) и его сына.

    В результате инцидента М. Мамедов получил различные травмы, его госпитализировали в отделение травматологии Нахчыванской Республиканской больницы.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

