В Нахчыване медведь напал на отца и сына
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 14:10
В селе Юхары Бузгов Бабекского района (Нахчыванская АР) с сыном подверглись нападению медведя.
Как сообщает местное бюро Report, медведь напал на жителей села Пайыз Мамедова Мазахира Таги оглу (1974 г.р.) и его сына.
В результате инцидента М. Мамедов получил различные травмы, его госпитализировали в отделение травматологии Нахчыванской Республиканской больницы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
14:48
Фото
В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человекПроисшествия
14:36
СМИ: Из Лувра похищены драгоценности из коллекции императора Наполеона и Жозефины - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:26
Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в ГазеДругие страны
14:22
В канале Самур-Абшерон утонул человекПроисшествия
14:17
ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирияДругие страны
14:12
Германия отзывает посла в Грузии для консультацийВ регионе
14:10
В Нахчыване медведь напал на отца и сынаПроисшествия
14:09
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людейЭкология
14:04