В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В регионе
- 05 января, 2026
- 14:11
Четверо погибших обнаружены после пожара в жилом доме в селе Тыгда Амурской области.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Пятого января в селе Тыгда Магдагачинского округа, произошел пожар на улице Лесной. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружены тела четверых погибших, в том числе женщины. Их личности, причины гибели и другие обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар обнаружили поздно и огонь успел распространиться на всю постройку. В результате дом поврежден по всей площади, кровля уничтожена.
