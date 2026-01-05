Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 14:11
    В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

    Четверо погибших обнаружены после пожара в жилом доме в селе Тыгда Амурской области.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

    "Пятого января в селе Тыгда Магдагачинского округа, произошел пожар на улице Лесной. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружены тела четверых погибших, в том числе женщины. Их личности, причины гибели и другие обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что пожар обнаружили поздно и огонь успел распространиться на всю постройку. В результате дом поврежден по всей площади, кровля уничтожена.

    Amur vilayətində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb

