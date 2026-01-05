Amur vilayətində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb
- 05 yanvar, 2026
- 14:38
Rusiyanın Amur vilayətinin Tıqda kəndində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amur mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi mərkəzi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, alov bütün tikiliyə yayılıb.
"Yanğının söndürülməsi zamanı dörd nəfərin meyiti aşkar edilib. Onların kimliyi, ölüm səbəbləri və digər hallar araşdırılır", - məlumatda bildirilib.
