İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Amur vilayətində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:38
    Amur vilayətində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb

    Rusiyanın Amur vilayətinin Tıqda kəndində yaşayış evində yanğın olub, dörd nəfər ölüb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amur mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi mərkəzi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, alov bütün tikiliyə yayılıb.

    "Yanğının söndürülməsi zamanı dörd nəfərin meyiti aşkar edilib. Onların kimliyi, ölüm səbəbləri və digər hallar araşdırılır", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya Amur vilayəti yanğın
    В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

    Son xəbərlər

    15:25

    Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    15:21

    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    15:21
    Foto
    Video

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    15:19

    Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıb

    Hadisə
    15:17

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    15:05

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    14:56

    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    14:54

    Keçən ilin son ayında 25 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti