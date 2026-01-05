Азербайджан в этом году потратит более 8 млн манатов на проект "Друг школьника"

В этом году из государственного бюджета Азербайджана на финансирование проекта "Друг школьника" будет выделено 8,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Цель проекта - создание безопасной среды в школах, контроль за соблюдением правил поведения учащимися, оказание первой медицинской и психологической помощи детям в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в течение года будет выделено 8,1 млн манатов на выплату ежемесячного пособия родителям 13 412 школьников для их транспортировки в специальные образовательные учреждения, центры здоровья и реабилитации, а также медицинские учреждения.