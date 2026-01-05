Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах

В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит Макрон Другие страны

Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад Другие страны

В Азербайджане в декабре проверили 25 аптек Здоровье

В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5% Финансы

В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов Финансы

В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки Другие страны

Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынках Другие страны

В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов Финансы