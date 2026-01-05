Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 14:23
    Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в столице Султаната Оман Маскате.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева сначала посетила Национальный музей Омана.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с экспозициями музея и получила подробную информацию об истории представленных экспонатов.

    После знакомства с музеем Лейле Алиевой был вручен подарок, сделано фото на память.

    Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева посетила рынок Матрах, где ознакомилась с ассортиментом товаров и тепло пообщалась с продавцами.

    Лейла Алиева Национальный музей Омана Маскат рынок Матрах
    Фото
    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub
    Фото
    Leyla Aliyeva visits Oman National Museum and Mutrah Souq

