Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах
Внешняя политика
- 05 января, 2026
- 14:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в столице Султаната Оман Маскате.
Как сообщает Report, Лейла Алиева сначала посетила Национальный музей Омана.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с экспозициями музея и получила подробную информацию об истории представленных экспонатов.
После знакомства с музеем Лейле Алиевой был вручен подарок, сделано фото на память.
Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева посетила рынок Матрах, где ознакомилась с ассортиментом товаров и тепло пообщалась с продавцами.
