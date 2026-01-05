Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский обсудил с премьером Австралии помощь Украине в обороне

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 14:33
    Зеленский обсудил с премьером Австралии помощь Украине в обороне

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом вопросы обороны и российские удары по украинским городам.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм канале по итогам телефонного разговора.

    "Премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день, так же как и поддержка нашей обороны требуется ежедневно. Я рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Благодарю за добрые слова в адрес Украины и украинцев",- написал он.

    Зеленский также отметил, что, лично выразил премьер-министру соболезнования в связи с террористическим актом на австралийском пляже Бонди в прошлом месяце.

    "Шестеро погибших были украинского происхождения. Мы выражаем солидарность всем родным и близким пострадавших",- отметил он.

