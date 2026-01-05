Бывший вице-премьер Канады стала советником президента Украины
- 05 января, 2026
- 14:11
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьера Канады Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, Фриланд имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.
"Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради своего восстановления, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", – написал президент.
Напомним, Христя Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером.
В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.