Бывший вице-премьер Канады стала советником президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьера Канады Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Фриланд имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

"Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради своего восстановления, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", – написал президент.

Напомним, Христя Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.