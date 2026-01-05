Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Навоийской области Узбекистана опрокинулся автобус, двое погибли, девять ранены

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 14:07
    В Навоийской области Узбекистана опрокинулся автобус, двое погибли, девять ранены

    Автобус с 47 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся в Навоийском районе Узбекистана.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в УВД Навоийской области.

    В результате инцидента, призошедшего на автодороге Навои-Учкудук, два пассажира скончались на месте, девять человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

    Начато расследование причин происшествия.

