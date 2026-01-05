В Навоийской области Узбекистана опрокинулся автобус, двое погибли, девять ранены

Автобус с 47 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся в Навоийском районе Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в УВД Навоийской области.

В результате инцидента, призошедшего на автодороге Навои-Учкудук, два пассажира скончались на месте, девять человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Начато расследование причин происшествия.