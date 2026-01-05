Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb
05 yanvar, 2026
- 14:21
Özbəkistanın Nəvai rayonunda içərisində 47 sərnişinin olduğu avtobus yoldan çıxaraq aşıb.
"Report" Özbəkistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nəvai vilayəti Daxili İşlər İdarəsindən bildirilib.
Nəvai-Uçkuduk avtomobil yolunda baş vermiş qəza nəticəsində iki sərnişin yerindəcə ölüb, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan doqquz nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
