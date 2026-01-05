İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:21
    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Özbəkistanın Nəvai rayonunda içərisində 47 sərnişinin olduğu avtobus yoldan çıxaraq aşıb.

    "Report" Özbəkistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nəvai vilayəti Daxili İşlər İdarəsindən bildirilib.

    Nəvai-Uçkuduk avtomobil yolunda baş vermiş qəza nəticəsində iki sərnişin yerindəcə ölüb, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan doqquz nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Özbəkistan Avtobus qəzası
    В Навоийской области Узбекистана опрокинулся автобус, двое погибли, девять ранены

