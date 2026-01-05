В Азербайджане ожидается снижение поступлений от штрафов в бюджет на 12%

Поступления в государственный бюджет Азербайджана от сборов и штрафов, наложенных за административные правонарушения, в 2026 году ожидаются в объеме 149,1 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.