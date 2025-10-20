İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Ayı hücumuna məruz qalan şəxs: Can şirindir, başladıq boğuşmağa

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:35
    Ayı hücumuna məruz qalan şəxs: Can şirindir, başladıq boğuşmağa
    Məzahir Məmmədov

    Ötən gün ayı hücumuna məruz qalan Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək rayonunun Yuxarı Buzqov kənd sakini Məzahir Məmmədov hadisə barəsində danışıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, M.Məmmədov hadisənin oğlu ilə birlikdə meşəlik ərazidə giləmeyvə yığarkən yaşandığını bildirib.

    Ayı hücumu zamanı xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən zərərçəkən hadisənin qəfil baş verdiyini deyib:

    "Ayını görəndə döndüm ki, qaçım, amma ayağım arxada daşa ilişib yıxıldım. Bu zaman ayı üstümə atıldı. Can şirindir, başladıq boğuşmağa. Ayı ilə boğuşma təqribən 50 saniyə çəkdi. Məndən aralanıb oğluma tərəf yönəlsə də, nə fikirləşdisə, çıxıb getdi".

    Zərərçəkənin oğlu Emin Məmmədov isə bildirib ki, ayının onlara necə yaxınlaşıdığını hiss etməyiblər:

    "Meşəyə zirinc yığmağa getmişdik. Gördüm üst tərəfdən itlər gəlir. Sən demə, ayı da onların arxasınca gəlirmiş. Səs eşitdikdən sonra kolların arasından qonur bir şeyin keçdiyini gördüm. Atam məndən 50 metr aşağıda idi. Dedim ki, sənə tərəf nə isə gəlir - qabandır, atdır, bilmirəm nədir. Bunun ayı ola biləcəyi ağlıma gəlmirdi".

    Zərərçəkənin yerləşdirildiyi xəstəxananın həkimi Amin İsmayılov onun vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyib:

    "Xəstənin gövdə nahiyəsində, hər iki aşağı və yuxarı ətraflarında, əl biləklərində deşilmiş, cırılmış yaralar olub. İlkin tibbi yardım göstərilib, stasionar müalicəsinə başlanılıb. Vəziyyəti qənaətbəxşdir".

    Naxçıvan Meşə ayı hücumu
    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя
    Villager survives after fighting off bear in Azerbaijan's Nakhchivan

    Son xəbərlər

    13:20

    Xocavənddə mina hadisəsi baş verib

    Digər
    13:19

    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    12:59

    AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:45

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    12:40

    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    Futbol
    12:40

    Monqolustan Prezidenti Baş nazirin istefasına veto qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti