О нас

После трехстороннего заявления от мин погибли 34 азербайджанца

После трехстороннего заявления от мин погибли 34 азербайджанца "После трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией 10.11.2020 года, в результате взрыва мин и других установок погибли 34 человека, 73 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1 человек - в резул
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:08
После трехстороннего заявления от мин погибли 34 азербайджанца

"После трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией 10.11.2020 года, в результате взрыва мин и других установок погибли 34 человека, 73 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1 человек - в результате стрельбы из огнестрельного оружия. В связи с этими преступлениями 35 человек объявлены в розыск".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

Он отметил, что по указанным уголовным делам 35 человек были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск. Из них 12 являются гражданами России, 17 – Армении, 5 – Франции и 1 – Грузии: "Из этих уголовных дел по семи уголовным делам в 23 страны направлено 36 ходатайств об оказании международной юридической помощи в отношении 151 лица (из них 133 лица по списку VoMA)".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Over 100 Azerbaijanis killed and injured by Armenia-laid mines after tripartite agreement
Версия на азербайджанском языке Üçtərəfli bəyanatdan sonra mina partlaması nəticəsində 34 azərbaycanlı ölüb, həmin cinayətlərlə bağlı 35 nəfər axtarışa verilib

Другие новости из категории

В Физули задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории
В Физули задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории
6 октября 2022 г. 10:53
В Физули обнаружены оружие и боеприпасы
В Физули обнаружены оружие и боеприпасы
6 октября 2022 г. 10:36
Пассажиру электрички Сумгайыт-Хырдалан-Баку стало плохо
ФотоПассажиру электрички Сумгайыт-Хырдалан-Баку стало плохо
6 октября 2022 г. 09:52
В Баку найден артиллерийский снаряд
ФотоВ Баку найден артиллерийский снаряд
6 октября 2022 г. 09:48
В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие
В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие
5 октября 2022 г. 20:57
Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось и в Нахчыване
Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось и в Нахчыване
5 октября 2022 г. 19:43
Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ
Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ
5 октября 2022 г. 14:19
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
5 октября 2022 г. 08:51
В Баку легковой автомобиль сбил 55-летнюю женщину
В Баку легковой автомобиль сбил 55-летнюю женщину
5 октября 2022 г. 08:14
В Баку при ДТП пострадал 21-летний мотоциклист
В Баку при ДТП пострадал 21-летний мотоциклист
5 октября 2022 г. 06:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi