После трехстороннего заявления от мин погибли 34 азербайджанца

"После трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией 10.11.2020 года, в результате взрыва мин и других установок погибли 34 человека, 73 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1 человек - в резул

"После трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией 10.11.2020 года, в результате взрыва мин и других установок погибли 34 человека, 73 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1 человек - в результате стрельбы из огнестрельного оружия. В связи с этими преступлениями 35 человек объявлены в розыск".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

Он отметил, что по указанным уголовным делам 35 человек были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск. Из них 12 являются гражданами России, 17 – Армении, 5 – Франции и 1 – Грузии: "Из этих уголовных дел по семи уголовным делам в 23 страны направлено 36 ходатайств об оказании международной юридической помощи в отношении 151 лица (из них 133 лица по списку VoMA)".