Помилованный гражданин России: Я благодарен президенту за свое освобождение

Российский гражданин Магомедов Магомедгусейн Ибрагимович, вышедший сегодня на свободу по амнистии, выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, помилованный рассказал, что ему оставалось отбывать еще полтора года в исправительном учреждении.
"Я очень рад и благодарен президенту Азербайджана Ильхама Алиева за помилование. Слава богу, сегодня я на свободе”, - отметил он.
Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется сегодня в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Сегодня из этого учреждения освобождены три человека. Все трое являются иностранными гражданами, двое из них из Афганистана, а один - из России.
Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.
Всего в числе помилованных восемь иностранных граждан.