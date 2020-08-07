Полиция провела рейд в Баку

В рамках усиленных контрольно-профилактических мероприятий с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте и в закрытых помещениях в столице были проведены рейды.

В рамках усиленных контрольно-профилактических мероприятий с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте и в закрытых помещениях в столице были проведены рейды.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск провели профилактические беседы с лицами, не соблюдающими социальную дистанцию, не пользующимися индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (масками), разъяснили существующие санитарно-эпидемиологические требования.

В отношении нарушителей методических указаний были приняты административные меры.

Контрольно-профилактические мероприятия продолжаются.