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Полиция провела рейд в Баку

Полиция провела рейд в Баку В рамках усиленных контрольно-профилактических мероприятий с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте и в закрытых помещениях в столице были проведены рейды.
Происшествия
7 августа 2020 г. 16:30
Полиция провела рейд в Баку

В рамках усиленных контрольно-профилактических мероприятий с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте и в закрытых помещениях в столице были проведены рейды.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск провели профилактические беседы с лицами, не соблюдающими социальную дистанцию, не пользующимися индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (масками), разъяснили существующие санитарно-эпидемиологические требования.

В отношении нарушителей методических указаний были приняты административные меры.

Контрольно-профилактические мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı polisi reyd keçirib  

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