Польская компания требует от азербайджанского бизнес-сообщества 366 тыс. евро

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Польская компания Kovis LTD подала в суд на общество с ограниченной ответственностью "Компас" (ООО).

Как сообщает Report, иностранная компания требует от ООО "Компас" выплаты дебиторского долга в размере 366 191.55 евро, образовавшегося в результате купли-продажи.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что Kovis LTD является одной из крупный компаний в Польше, занимающейся производством оборудования для железных дорог.