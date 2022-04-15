Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA

Во время льготной продажи 442 квартир на втором этапе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) - жилищного комплекса "Ясамал", которая осуществлялась 30 марта 2022 года, наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора

При реализации льготной продажи 442 квартир на втором этапе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) - жилищного комплекса "Ясамал", которая осуществлялась 30 марта 2022 года, наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья со стороны различных лиц с использованием специального компьютерного программного обеспечения. В Службу госбезопасности (СГБ) было направлено обращение для изучения этого вопроса.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации СГБ и Государственного агентства жилищного строительства.

В СГБ было проведено предварительное расследование и заведено уголовное дело по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию).

Было установлено, что граждане Азербайджана Мамедов Эльчин Эльман оглу, Гаджиев Руслан Афиз оглу, Гусейнов Фирудин Ильгар оглу, Лятифзаде Юнис Илтимас оглу, Абдуллаев Талан Тахир оглу и Мамедов Джавид Фархад оглу, не имея права на доступ в систему "Льготное жилье" Госагенства и внесение изменений в имеющуюся там информацию, в обмен на денежное вознаграждение подготовили специальное программное обеспечение для приобретения льготных квартир за вознаграждение для обратившихся к ним граждан. 30.03.2022 года они вошли в информационную систему "Льготное жилье", намеренно изменили информацию, тем самым, нанеся своими действиями значительный ущерб, ограничили возможность приобретения льготных квартир лицами, имеющими общее и равное право на льготное жилье, и воспрепятствовали нормальной работе государственных органов.

Вышеуказанные лица были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 273.3.1 и 273.3.2. Расследование по уголовному делу продолжается.

В настоящее время Служба государственной безопасности и Госагентство жилищного строительства осуществляют необходимые правовые процедурные меры в связи с указанными вопросами.