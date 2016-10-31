Отклонена апелляционная жалоба члена президиума ПНФА

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на судебное решение в отношении члена президиума ПНФА Асифа Юсифли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба была отклонена.

Отметим, что А.Юсифли был арестован в ноябре 2014 года. Он обвинялся по ст.ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 320.1 (Подделка, изготовление или сбыт официальных документов) Уголовного кодекса.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Юсифли был осужден на 7,5 лет лишения свободы.

6-ое исправительное учреждение пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджанской Республики обратилось в Низаминский районный суд в связи с применением в отношении А.Юсифли Закона Азербайджанской Республики "Об изменениях в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики" от 6 мая 2016 года. Суд не рассмотрел представление. Не согласившись с данным решением, А.Юсифли подал апелляционную жалобу.