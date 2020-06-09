Освобожден один из братьев, задержанных из-за инцидента в Ясамальском районе

Задержанный в ходе операции в Ясамальском районе Керим Сулейманов освобожден.

Об этом Report сообщил адвокат Джавад Джавадов.

Отметим, что брат К.Сулейманова Эльвин Сулейманов при задержании был поднят с постели, он приговорен к административному аресту.

Они являются сыновьями Г.Сулеймановой, которая во время операции подверглась неуместным выражениям сотрудника полиции.

Оскорбивший женщину полицейский был исключен из органов внутренних дел по приказу министра внутренних дел. От его имени Г.Сулеймановой принесены извинения.

Согласно распространенной МВД информации, 7 июня при задержании нарушителя сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района, группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказала в их адрес оскорбительные фразы. Сотрудники полиции приняли в отношении этих лиц административные меры.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, которые забросали стражей правопорядка различными предметами, они были задержаны и доставлены в полицию для проведения соответствующего разбирательства.