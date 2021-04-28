Оштрафованы продававшие табачные изделия несовершеннолетним

Мероприятия в этом направлении продолжаются

Органы полиции проводят регулярные мероприятия для пресечения продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Как передает Report, в результате рейда, проведенного на территории района сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана и Хатаинского районного управления полиции, было установлено, что в двух магазинах несовершеннолетним продаются табачные изделия.

В отношении 2 продавцов этих магазинов сотрудниками полиции составлены протоколы по статье 455.2 (реализация этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков или табачных изделий несовершеннолетним) Кодекса об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 100 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.