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Оштрафованы продававшие табачные изделия несовершеннолетним

Оштрафованы продававшие табачные изделия несовершеннолетним Мероприятия в этом направлении продолжаются
Происшествия
28 апреля 2021 г. 12:01
Оштрафованы продававшие табачные изделия несовершеннолетним
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Органы полиции проводят регулярные мероприятия для пресечения продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Как передает Report, в результате рейда, проведенного на территории района сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана и Хатаинского районного управления полиции, было установлено, что в двух магазинах несовершеннолетним продаются табачные изделия.

В отношении 2 продавцов этих магазинов сотрудниками полиции составлены протоколы по статье 455.2 (реализация этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков или табачных изделий несовершеннолетним) Кодекса об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 100 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satanlar cərimələnib

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