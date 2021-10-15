Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела на кладбище в Тертере

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела вооруженными силами Армении из тяжелой артиллерии гражданских лиц, участвующих в похоронах на городском кладбище Тертера.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной обстрела вооруженными силами Армении из тяжелой артиллерии гражданских лиц, участвующих в похоронах на городском кладбище Тертера.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"В связи с первой годовщиной обстрела вооруженными силами Армении из тяжелой артиллерии гражданских лиц, участвующих в похоронах на городском кладбище Тертера, еще раз обращаясь к международным организациям, религиозным лидерам и в целом к мировой общественности, призываю принять необходимые меры, определяющие международно-правовую ответственность в отношении политико-военного руководства Армении, допустившего грубые нарушения прав и свобод человека путем совершения террористических и иных актов вандализма в отношении гражданского населения Азербайджана, преступлений против мира и человечности, военных преступлений, осквернения материально-духовных и религиозных ценностей".