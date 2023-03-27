Один человек погиб в ДТП в поселке Сарай

В поселке Сарай один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и грузовика.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.
На горячую телефонную линию 112 поступила информация о вызове спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Сарай Абшеронского района.
На место ДТП были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.
Было установлено, что при столкновении автомобиля марки Mercedes и грузовика Iveco один человек оказался зажат в легковом автомобиле.
В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из транспортного средства.