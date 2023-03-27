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Один человек погиб в ДТП в поселке Сарай

Один человек погиб в ДТП в поселке Сарай В поселке Сарай один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и грузовика.
Происшествия
27 марта 2023 г. 20:06
Один человек погиб в ДТП в поселке Сарай

В поселке Сарай один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

На горячую телефонную линию 112 поступила информация о вызове спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Сарай Абшеронского района.

На место ДТП были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что при столкновении автомобиля марки Mercedes и грузовика Iveco один человек оказался зажат в легковом автомобиле.

В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из транспортного средства.

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Версия на азербайджанском языке Saray qəsəbəsində minik və yük avtomobilləri toqquşub, ölən var

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