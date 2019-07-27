Управление полиции: Обвиняемая в убийстве женщина была уволена из органов внутренних дел 3 года назад

Главное управление полиции города Баку прокомментировало вопрос о том, состоит ли в органах внутренних дел женщина, обвиняемая в убийстве в Абшеронском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления, Гюнель Гасымова была уволена из органов внутренних дел еще в январе 2016 года.

Напомним, что Г.Гасымова обвиняется в убийстве своего возлюбленного в Хырдалане. Убийство было совершено в парке в октябре 2018 года. Проживающий по адресу: 27-й квартал, дом 2, квартира 9 города Хырдалан Абшеронского района Рамиз Расим оглу Гусейнов 1979 года рождения был убит в парке. Мужчине нанесли ножевое ранение. Он скончался от большой потери крови.

По факту задержана Гасымова Гюнель Эльдар гызы. Она обвиняется по статье 120.2.11 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.