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МВД обратилось к пользователям общественного транспорта

МВД обратилось к пользователям общественного транспорта В последнее время наблюдается неиспользование некоторыми водителями и пассажирами автобусных маршрутов, действующих на территории столицы, медицинских масок для защиты дыхательных путей, а также переполненность автобусов.
Происшествия
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29 октября 2020 г. 20:32
МВД обратилось к пользователям общественного транспорта

В последнее время наблюдается неиспользование некоторыми водителями и пассажирами автобусных маршрутов, действующих на территории столицы, медицинских масок для защиты дыхательных путей, а также переполненность автобусов.

Как сообщили Report в МВД, тот факт, что пассажиры, не соблюдая социальной дистанции, находятся в тесном контакте друг с другом и не используют защитные медицинские маски, увеличивает риск массового заражения коронавирусом (COVID-19).

Вероятнее всего, причины увеличения числа зараженных в стране в последние дни связаны с этими факторами.

В связи с этим предупреждаем, что те, кто не соблюдает правила особого карантинного режима, будут привлечены к административной ответственности, и еще раз просим пассажиров общественного транспорта пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию ​​в автобусах, чтобы защитить себя и своих близких.

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