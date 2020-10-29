МВД обратилось к пользователям общественного транспорта

В последнее время наблюдается неиспользование некоторыми водителями и пассажирами автобусных маршрутов, действующих на территории столицы, медицинских масок для защиты дыхательных путей, а также переполненность автобусов.

В последнее время наблюдается неиспользование некоторыми водителями и пассажирами автобусных маршрутов, действующих на территории столицы, медицинских масок для защиты дыхательных путей, а также переполненность автобусов.

Как сообщили Report в МВД, тот факт, что пассажиры, не соблюдая социальной дистанции, находятся в тесном контакте друг с другом и не используют защитные медицинские маски, увеличивает риск массового заражения коронавирусом (COVID-19).

Вероятнее всего, причины увеличения числа зараженных в стране в последние дни связаны с этими факторами.

В связи с этим предупреждаем, что те, кто не соблюдает правила особого карантинного режима, будут привлечены к административной ответственности, и еще раз просим пассажиров общественного транспорта пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию ​​в автобусах, чтобы защитить себя и своих близких.