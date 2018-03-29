Обнародована дата суда по апелляционной жалобе Малейки Асадовой и Рамиза Мелика

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Стала известна дата судебного заседания по апелляционной жалобе на решение суда по иску народной артистки Малейки Асадовой в отношении народного артиста Рамиза Мелика.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 8 апреля.

Жалобу рассмотрят под председательством судьи Этибара Набиева.

Информацию Report подтвердил адвокат М.Асадовой Джейхун Юсифов. Он сообщил, что в апелляционной жалобе звучит требование выплатить истцу компенсацию в размере 200 тыс. манатов.

Р.Мелик же в своей апелляционной жалобе требует компенсацию в размере 300 тыс. манатов.

Отметим, что М.Асадова заявила, что Р.Мелик оскорбил ее честь и достоинство. Она обратилась в Насиминский районный суд и потребовала у коллеги 200 тыс. манатов компенсации.

Адвокат Р.Мелика Тюркель Сулейманлы выдвинул в суде встречный иск. Он подал иск с требованием компенсации в размере 300 тыс. манатов за оскорбление чести и достоинства своего подзащитного. Решением Насиминского районного суда оба иска были отклонены.

Недовольные решением стороны обратились в Бакинский апелляционный суд.