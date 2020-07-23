Названо наиболее пострадавшее от обстрела армян село в Товузе

Названо наиболее пострадавшее от обстрела армян село в Товузе

Снаряды, выпущенные из орудий тяжелой артиллерии, вывели из строя газовые и электрические линии

https://static.report.az/photo/15fa40ae-4ede-37dd-9ba4-61631a820c32.jpg https://static.report.az/photo/15fa40ae-4ede-37dd-9ba4-61631a820c32.jpg

Рабочая группа завершила работу по изучению ситуации в селах Товузского района Азербайджана, пострадавших от обстрела вооруженными силами Армении. Об этом западному бюро Report сообщил старший консультант отдела архитектуры и строительства Исполнительной власти Товузского района Мубариз Мамедов. По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба в шести селах: "Наиболее пострадало село Дондар Гушчу. Кроме всего прочего, в селах повреждена инфраструктура. Снаряды, выпущенные из орудий тяжелой артиллерии, вывели из строя газовые и электрические линии". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











Ссылка скопирована Отдел Новостей Отдел Новостей Report.az https://static.report.az/photo/a31389f3-bdb0-3954-982a-8378f2e91c2d_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на азербайджанском языке Tovuzda ermənilərin atəşi nəticəsində ən çox zərər dəyən kənd müəyyənləşib

823x150