Названо наиболее пострадавшее от обстрела армян село в Товузе

Рабочая группа завершила работу по изучению ситуации в селах Товузского района Азербайджана, пострадавших от обстрела вооруженными силами Армении.
Об этом западному бюро Report сообщил старший консультант отдела архитектуры и строительства Исполнительной власти Товузского района Мубариз Мамедов.
По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба в шести селах: "Наиболее пострадало село Дондар Гушчу. Кроме всего прочего, в селах повреждена инфраструктура. Снаряды, выпущенные из орудий тяжелой артиллерии, вывели из строя газовые и электрические линии".