Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году

В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек.
Как сообщает Report, данные приведены в отчете общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин".
Согласно документу, представленному председателем общественного объединения Хафизом Сафихановым, 19 человек погибли, подорвавшись на минах, 39 получили ранения. Все пострадавшие - мужчины.
Минные инциденты произошли в Агдаме, Ходжавенде, Тертере, Лачыне, Шуше, Джебраиле, Кяльбаджаре, Ходжалы, Физули и Товузе.
Отметим, что согласно отчету, Азербайджан занимает третье место среди европейских стран после Украины и Боснии, больше всего страдающих от минной проблемы.