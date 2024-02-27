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Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году

Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек.
Происшествия
27 февраля 2024 г. 13:10
Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году

В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек.

Как сообщает Report, данные приведены в отчете общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин".

Согласно документу, представленному председателем общественного объединения Хафизом Сафихановым, 19 человек погибли, подорвавшись на минах, 39 получили ранения. Все пострадавшие - мужчины.

Минные инциденты произошли в Агдаме, Ходжавенде, Тертере, Лачыне, Шуше, Джебраиле, Кяльбаджаре, Ходжалы, Физули и Товузе.

Отметим, что согласно отчету, Азербайджан занимает третье место среди европейских стран после Украины и Боснии, больше всего страдающих от минной проблемы.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of people killed and injured by landmines over past year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il minaya düşərək ölən və yaralananların sayı açıqlanıb

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