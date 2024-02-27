Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году

Названо число погибших и раненых в результате подрыва на минах в Азербайджане в 2023 году

В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек.

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В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек. Как сообщает Report, данные приведены в отчете общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин". Согласно документу, представленному председателем общественного объединения Хафизом Сафихановым, 19 человек погибли, подорвавшись на минах, 39 получили ранения. Все пострадавшие - мужчины. Минные инциденты произошли в Агдаме, Ходжавенде, Тертере, Лачыне, Шуше, Джебраиле, Кяльбаджаре, Ходжалы, Физули и Товузе. Отметим, что согласно отчету, Азербайджан занимает третье место среди европейских стран после Украины и Боснии, больше всего страдающих от минной проблемы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of people killed and injured by landmines over past year