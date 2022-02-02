Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы экс-главы аппарата ИВ Баку

Уточнена дата суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.
Как сообщает Report, предварительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 9 февраля.
Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли.
Расиму Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.
Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам лишения свободы.