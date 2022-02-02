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Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы экс-главы аппарата ИВ Баку

Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы экс-главы аппарата ИВ Баку Уточнена дата суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.
Происшествия
2 февраля 2022 г. 12:57
Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы экс-главы аппарата ИВ Баку

Уточнена дата суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.

Как сообщает Report, предварительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 9 февраля.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли.

Расиму Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Quliyevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsinin vaxtı məlum olub

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