 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Направлявшаяся с отцом из Тертера в Газах девушка пропала без вести - ФОТО

    Тертер. 17 августа. REPORT.AZ/ Направлявшаяся вместе с отцом из Тертера в Газах 29-летняя девушка пропала без вести. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, 7 августа направлявшаяся в автобусе из Тертерского района в Газах жительница физулинского села Махмудли Кенуль Пюнхан гызы Гусейнова 1989 г.р. сошла с машины, чтобы пойти в магазин, и не вернулась. 

    Отец девушки обратился в отделение полиции Тертерского района, где приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. 

    Видевших К.Гусейнову или располагающих информацией о ней лиц просим связаться по нижеследующим номерам: 

    (055) 211-66-36

    (022) 236-30-34

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi