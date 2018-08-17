Направлявшаяся с отцом из Тертера в Газах девушка пропала без вести - ФОТО

Тертер. 17 августа. REPORT.AZ/ Направлявшаяся вместе с отцом из Тертера в Газах 29-летняя девушка пропала без вести.

Как сообщает карабахское бюро Report, 7 августа направлявшаяся в автобусе из Тертерского района в Газах жительница физулинского села Махмудли Кенуль Пюнхан гызы Гусейнова 1989 г.р. сошла с машины, чтобы пойти в магазин, и не вернулась.

Отец девушки обратился в отделение полиции Тертерского района, где приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Видевших К.Гусейнову или располагающих информацией о ней лиц просим связаться по нижеследующим номерам:

(055) 211-66-36

(022) 236-30-34