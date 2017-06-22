Начался суд по делу Александра Лапшина

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начиналось предварительное судебное слушание по делу блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Аловсата Аббасова, сначала были уточнены анкетные данные А. Лапшина.

Судебный состав удалился в совещательную комнату

На процессе был объявлен перерыв.

Затем было сообщено, что ознакомительное заседание суда назначено на 30 июня.

Отметим, что А. Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу, проводимому в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджан.