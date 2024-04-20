Начальник службы: На рынке пиломатериалов сгорело 800-1000 кв.м территории

В результате пожара на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе столицы сгорело 800-1000 кв. метров территории.

В результате пожара на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе столицы сгорело 800-1000 кв. метров территории.

Как передает Report, об этом заявил начальник пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Талех Бабаев.

По его словам, на место инцидента были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы, задействованы 70 человек личного состава и 15 единиц техники. В настоящее время причины пожара устанавливаются, и дополнительная информация об этом будет предоставлена.