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На "журналистов", шантажировавших военных, заведено уголовное дело

На "журналистов", шантажировавших военных, заведено уголовное дело В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по поступившему обращению о вымогательстве денег региональным корреспондентом новостного канала "Ltv 7" Фазилем Гулиевым и блогером Вусалом Зейналовым возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уг
Происшествия
23 июля 2021 г. 14:32
На журналистов, шантажировавших военных, заведено уголовное дело

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по поступившему обращению о вымогательстве денег региональным корреспондентом новостного канала "Ltv 7" Фазилем Гулиевым и блогером Вусалом Зейналовым возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что Фазиль Гулиев и Вусал Зейналов, представившись журналистами, 13.02.2021 года незаконно проникнув на территорию Н-ской воинской части Государственной пограничной службы, засняли на свои мобильные телефоны видео, связанное с хозяйственной деятельностью воинской части, затем потребовали от руководства части 500 манатов под угрозой распространения кадров в социальных сетях.

В то же время, директор интернет-канала "Ltv 7" Джейхун Шамилов вместе с заместителем директора канала Гюльмирой Раджабовой, корреспондентами Севиль Марандски, Гюльнарой Мамедовой и другими, личности которых устанавливаются следствием, сначала собирали информацию о нарушении отдельными лицами требований карантина, введенного на территории страны в связи с пандемией коронавируса, а затем требовали от этих лиц деньги, угрожая опозорить их и довести собранную информацию до общественности.

В связи с этим Фазиль Гулиев, Вусал Зейналов, Джейхун Шамилов, Гюльмира Раджабова, Севиль Марандски и Гюльнара Мамедова привлечены в качестве обвиняемых по ст. 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста и передачи под надзор полиции.

Других пострадавших от действий сотрудников интернет-канала "Ltv 7" просят обращаться по телефону "горячей линии - 961" Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Hərbçiləri şantaj edən şəxslər barəsində cinayət işi açılıb

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