На суде объявили сумму имеющихся у покойной Ильхамы Гулиевой денег

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу в отношении Мехрибан Гусейновой - бывшей помощницы покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова адвокат М.Гусейновой Васиф Мирзоев выступил с ходатайством.

По словам адвоката, снятый Вугаром Надировым видеоматериал используется в уголовном деле в качестве доказательства. В.Мирзоев потребовал исключить видеоматериал из списка вещественных доказательств и попросил о даче несколькими лицами показаний.

Кроме того, адвокат отметил, что в следственных материалах указывается о наличии у покойной Ильхамы Гулиевой 2 млн. 707 тыс. манатов: "Данный вопрос не расследован должным образом".

Ходатайство оставлено без рассмотрения.

Затем гособвинитель объявил обвинительный акт. М.Гусейнова заявила, что не считает себя виновной.

Она отметила, что в конце судебного заседания даст показания.

Очередное заседание назначено на 30 августа.