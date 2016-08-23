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    На суде объявили сумму имеющихся у покойной Ильхамы Гулиевой денег

    Судебный процесс по делу бывшей помощницы покойной певицы продолжается

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу в отношении Мехрибан Гусейновой - бывшей помощницы покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова адвокат М.Гусейновой Васиф Мирзоев выступил с ходатайством.

    По словам адвоката, снятый Вугаром Надировым видеоматериал используется в уголовном деле в качестве доказательства. В.Мирзоев потребовал исключить видеоматериал из списка вещественных доказательств и попросил о даче несколькими лицами показаний.

    Кроме того, адвокат отметил, что в следственных материалах указывается о наличии у покойной Ильхамы Гулиевой 2 млн. 707 тыс. манатов: "Данный вопрос не расследован должным образом".

    Ходатайство оставлено без рассмотрения. 

    Затем гособвинитель объявил обвинительный акт. М.Гусейнова заявила, что не считает себя виновной.

    Она отметила, что в конце судебного заседания даст показания.

    Очередное заседание назначено на 30 августа. 

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