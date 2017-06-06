На суде Машаллаха Ахмедова завязался спор

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова показания дал руководитель ЖСК "Сахиль" Камиль Алыев. Он заявил, что на приобретение каменных плит и облицовки одного блока компания-подрядчик заплатила М.Ахмедову 27 000 манатов.

Затем между пострадавшим Юсифом Азизовым и М.Ахмедовым завязался спор.

М.Ахмедов отметил, что был в Иране вместе с Ю.Азизовым: "Вы можете отнять у меня свободу, но не сможете отнять религию и веру. Юсиф Азизов точно знает цену каменных плит. Он не может здесь наговаривать на меня".

На процессе был допрошен прораб ЖСК "Сахиль" Муса Гайбуллаев. Он сказал, что в связи с приобретением товара и проводимыми работами был заключен контракт с ООО "Sahil İnşaat Group".

Показания также дал эксперт по товароведению министерства юстиции Кямран Дуньямалыев.

Он сказал, что на экспертизу был представлен черный мрамор для определения его стоимости. На заседании между представителем пострадавшего Ю.Азизова Неманом Керимовым и М.Ахмедовым произошел спор. Так, Н.Керимов задал обвиняемому вопрос, а известный футболист в ответ пригрозил ему пальцем. В это время представитель Ю.Азизова назвал его "мошенником".

Судья Ф.Гасымов предупредил Н.Керимова. Выступив с ходатайством, Н.Керимов потребовал представить в суд контракт между ООО "Sahil İnşaat Group" и М.Ахмедовым и документы о совершении оплаты. Суд не удовлетворил ходатайство.

Судья заявил, что суд по собственной инициативе вынес решение о назначении товароведческой экспертизы для установления цен на каменные плиты. Поэтому процесс был отложен на неопределенное время.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М.Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М.Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.