На суде генералов бывшего МНБ ходатайства адвокатов не были удовлетворены

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как передает Report, на закрытом процессе, проходящем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, показания по эпизоду "Техмарин" дал обвиняемый Физули Алиев.

Он сказал, что не согласен с обвинениями и заявил о своей невиновности.

Затем обсудили несколько ходатайств, возбужденных адвокатами обвиняемых лиц касательно эпизода прослушивания.

Суд не удовлетворил ходатайства.

На данный момент на процессе объявлен перерыв.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, генерал Теймур Гулиев, генерал Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анара Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.