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На постах полиции в Баку ведутся строгие проверки - РЕПОРТАЖ

На постах полиции в Баку ведутся строгие проверки

© Foto: "Report"

С целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в Баку, а также ряде городов и районов республики, снижения до минимума последствий инфекции COVID-19, с 00:00 21 июня до 06:00 5 июня действует ужесточенный особый карантинный режим.

Как передает Report, уже два дня, как в различных точках города действуют полицейские посты.

В настоящее время Государственная дорожная полиция города Баку работает в усиленном режиме. Водители, покидающие свои дома без разрешения в нарушение требований строгого карантинного режима, наказываются.

Сотрудники Report провели съемки на нескольких полицейских постах, расположенных в столице.

Сотрудники полиции на постах строго проверяли, есть ли у водителей и пассажиров разрешение на передвижение. В то же время водителям рекомендуется не использовать личные автомобили без необходимости.

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