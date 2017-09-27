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    В Баку на кольцевой дороге произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Автомобиль Жигули столкнулся с ехавшей по своей полосе Окой

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения двух автомобилей на кольцевой дороге один человек погиб, еще один пострадал.

    Как сообщает Report, ДТП было зафиксировано на участке магистральной дороги в Ясамальском районе.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107" ударился о заднюю часть ехавшего в том же направлении автомобиля марки "Ока" под управлением Пиралиева Исы Сафар оглу. В результате водитель "Оки" И. Пиралиев скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 36-летний Дадашов Фаик Сулейман оглу получил травмы и был госпитализирован в Клинический медцентр №1. Врачи сообщают, что пострадавший находится в состоянии комы.

    Факт расследуется Ясамальским районным управлением полиции.

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