В Баку на кольцевой дороге произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения двух автомобилей на кольцевой дороге один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщает Report, ДТП было зафиксировано на участке магистральной дороги в Ясамальском районе.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" ударился о заднюю часть ехавшего в том же направлении автомобиля марки "Ока" под управлением Пиралиева Исы Сафар оглу. В результате водитель "Оки" И. Пиралиев скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 36-летний Дадашов Фаик Сулейман оглу получил травмы и был госпитализирован в Клинический медцентр №1. Врачи сообщают, что пострадавший находится в состоянии комы.

Факт расследуется Ясамальским районным управлением полиции.