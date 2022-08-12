На врача Джалилабадской больницы заведено уголовное дело

В отношении должностных лиц Джалилабадской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело.

В отношении врача Джалилабадской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия на основании поступивших обращений о допущении должностными лицами злоупотреблений в ходе выполнения обязательств по социальному обеспечению граждан.

Первичными оперативными мерами были выявлены обоснованные подозрения в том, что врач-педиатр педиатрического отделения указанного медицинского учреждения Шукюров Эмиль Закир оглу фальсифицировал историю болезни и другие медицинские документы, принадлежащие отдельным гражданам, представил эти документы врачебной Консультативной комиссии больницы в связи с назначением группы инвалидности и пенсии, создав тем самым условия для назначения им социальных пособий на незаконной основе.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса.